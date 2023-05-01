Бокс
Брэдли: Ломаченко очень недооценивают в поединке с Хэйни
Ломаченко может нанести поражение Хейни Сегодня 10:41 288 0 #Тимоти Брэдли, #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник: champion.com.ua
Ломаченко может нанести поражение Хейни Сегодня 10:41 288 0 #Тимоти Брэдли, #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
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