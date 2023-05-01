Красюк: Проведение боя Усика в Киеве очень опасно

Промоутер Усика рассказал о возможном бое в Киеве 387 #Александр Красюк, #Александр Усик

Источник – Чемпион.

Провести бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) в Киеве пока невозможно.

Об этом заявил его промоутер Александр Красюк.

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«Это было мероприятие, организованное промоутерской компанией Top Boxing Generation, которая принадлежит Владиславу Елисееву. Он нам очень помогает, является нашим партнером и большим другом. Sparta Boxing, другая боксерская компания имеет спортивные залы, которые пытается использовать для организации поединков для бойцов, не имеющих практики из-за войны.

Красюк: Варшава — хороший вариант для проведения боя Усик Дюбуа К сожалению, это не публичное мероприятие, и вы не можете продавать билеты, телевизионные права и привлекать спонсоров. С практической точки зрения, если мы говорим о бое Усика, например, на Олимпийском НСК в Киеве, то это чрезвычайно опасно.

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