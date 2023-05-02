Бой Беринчика перенесли на лето

Бой перенесли с мая на лето 2023 года 1297 #Денис Беринчик

Источник — Чемпион .

Бой чемпиона EBU и WBO International в легком весе Дениса Беринчика (17-0, 9 КО) перенесли с мая на лето 2023 года. Соперник пока неизвестен.

Об этом рассказал тренер украинца Егор Голуб.

«Друзья, начнем с важной информации, которая впервые появляется в сети: бой Дениса переносится.

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Не переживайте, все хорошо, просто так сложились обстоятельства.Я очень доволен проделанной работой, мы плодотворно поработали в тренировочном лагере, как физически, так и ментально.

Теперь будем ждать новостей, бой состоится этим летом», — написал Голуб.