Бокс
Бой Беринчика перенесли на лето
Бой перенесли с мая на лето 2023 года Сегодня 10:10 1297 0 #Денис Беринчик
Источник — Чемпион .
Бой чемпиона EBU и WBO International в легком весе Дениса Беринчика (17-0, 9 КО) перенесли с мая на лето 2023 года. Соперник пока неизвестен.
Об этом рассказал тренер украинца Егор Голуб.
«Друзья, начнем с важной информации, которая впервые появляется в сети: бой Дениса переносится.
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Не переживайте, все хорошо, просто так сложились обстоятельства.Я очень доволен проделанной работой, мы плодотворно поработали в тренировочном лагере, как физически, так и ментально.
Теперь будем ждать новостей, бой состоится этим летом», — написал Голуб.
Ранее Александр Красюк сообщал, что следующий бой Беринчика запланирован на 27 мая.
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Напомним Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU.< /p>