Бокс
Бывшего чемпиона мира Уайлдера арестовала полиция
Деонтей не сопротивлялся правоохранителям Сегодня 20:45 334 0 Фото: Getty Images #Деонтей Уайлдер
Источник: champion.com.ua
Деонтей не сопротивлялся правоохранителям Сегодня 20:45 334 0 Фото: Getty Images #Деонтей Уайлдер
Сегодня 19:03 171 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2231a7b26c9bc650f0912513d01787588a.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни, #Ломаченко — Хейни
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