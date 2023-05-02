Бокс
Гарсия прекратил сотрудничество со своим тренером после поражения от Джервонт.
Боксер решил сменить тренера Сегодня 15:14 155 0< /span> #Райан Гарсия
Источник — Чемпион.
Американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 КО) прекратил сотрудничество со своим тренером Джо Гуссеном.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
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Гарсия провел под руководством Гуссена 3 поединка, в последнем – досрочно проиграл Джервонти Дэвису.
Райан планирует подняться в первый полусредний вес (до 63,5 кг), однако решение о новом тренере еще не принято.
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