Гарсия прекратил сотрудничество со своим тренером после поражения от Джервонт.

Боксер решил сменить тренера 155

Источник — Чемпион.

Американский легковес Райан Гарсия (23-1, 19 КО) прекратил сотрудничество со своим тренером Джо Гуссеном.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

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Гарсия провел под руководством Гуссена 3 поединка, в последнем – досрочно проиграл Джервонти Дэвису.

Райан планирует подняться в первый полусредний вес (до 63,5 кг), однако решение о новом тренере еще не принято.

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