Гвоздик: Не общаюсь с Ломаченко

292 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/225ff90a1cf4f1120d63f14e0a3d42ac04.jpg" /> Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) не общается эксчемпионом Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом он рассказал порталу LuckyPunch.

«Я общаюсь с Усиком, а с Василием не общаюсь, отношений с ним нет никаких. Я не могу сказать, что они какие-то враждебные. Нет, сто процентов. Желаю ему успеха, но я с ним просто не общаюсь», — сказал Гвоздик.

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