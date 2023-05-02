Хейни заработает в 10 раз больше, чем Ломаченко

Бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 20 мая в Лас-Вегасе 362 < span class="listing__itm__comments">0 #Василий Ломаченко, #Деверий Источник — Чемпион.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни(29-0, 15 КО) за защиту своего титула получает примерно в 10 раз больше, чем его соперник Василий Ломаченко(17-2, 11 КО) ).

По информации Чемпиона, на гонорар 24-летнего американца будут влиять объемы продаж мегафайта по системе PPV (pay-per-view – оплачивай и смотрел). Стоимость покупки трансляции 59,99 доллара. Хейни будет иметь процент продаж. По прогнозам Champion.com.ua, за бой 20 мая Девин заработает не менее 9 миллионов долларов, что в 10 раз больше, чем гонорар эксчемпиона мира Ломаченко.

Стало известно, какой гонорар Ломаченко получит за бой с Хейни

Напомним, абсолютным чемпионом мира Девин Хейни стал 5 июня 2022 года, когда в Мельбурне победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего. 16 октября прошлого года Хейни снова в Мельбурне одержал победу над Камбососом уже в матче-реванше.

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