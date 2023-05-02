Шакур: Хейни перебоксирует Ломаченко

Шакур Стивенсон прокомментировал предстоящий бой между эксчемпионом Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом Девином Хейни 29 Фото — gettyimages #Василь Шакур Стивенсон, #Девин Хейни Источник — tribuna.com.

Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (29-0, 15 КО) перебоксирует Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО).

«Дэвин слишком велик. Я считаю, что его габариты. Не поймите меня неправильно, Ломаченко умеет сражаться, но Девин самый большой в его весовой категории.

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< Он покажет на весах 61,2 кг, а после этого в девяти случаях из десяти увеличится до 68-72,5 кг.В день боя Василий будет весить 62,1-62,5 кг – это нечестно. думаю, он убьет Ломаченко.

Ну, не убьет, потому что я не считаю, что Хэйни просто бьет своих соперников. Но он его перебоксирует», — сказал Стивенсон.