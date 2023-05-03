Чеботарь будет представлять Молдову на чемпионате мира

Чеботарь выступит на чемпионате мира в Узбекистане 495 #Василий Чеботарь

Источник — suspilne. media.

Украинец Василий Чеботарь (13-0, 5 КО) выступит на чемпионате мира 2023 года под флагом Молдовы.

Боксер находится в заявке турнира, опубликованной Международной ассоциацией любительского бокса (IBA) .

Василий Чеботарь в предыдущих боях представлял Украину — боксер проживает в Одессе. Однако местом рождения спортсмена есть молдавский город Тирасполь. Именно в составе сборной Молдовы боксер примет участие в ЧМ-2023 под эгидой IBA.

IBA, которой руководит россиянин Умар Кремлев, полностью обновила боксеров из России и Беларуси, а также позволила им соревноваться под государственными флагами и символикой. После этого Украина отказалась от участия в чемпионате мира по боксу среди мужчин и женщин.

Вместе с Украиной будут бойкотировать мировые первенства в 2023 году 11 федераций. Среди них – ndash; США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада. Кроме бойкота турниров под эгидой Международной ассоциации любительского бокса, члены национальных боксерских федераций США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Швеции и Филиппин создали новую руководящую организацию — World Boxing.

Ранее Чеботарь нокаутировал Хосе Луиса Кастильо во втором раунде.