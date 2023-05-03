Гирн: Джошуа держит в голове, что в декабре проведет бой с Уайлдером

Промоутер Джошуа рассказал о следующем бое британца 207 Фото: Getty Images #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа, #Энтони Джошуа,

Источник – Boxing Social.

Команда Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) продолжает переговоры по бою с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Нам сказали, что Уайлдер готов. И мы, при условии согласования некоторых условий, тоже. Итак, Джошуа уже держит во мнении, что в декабре проведет бой с Деонтеем. Как только это будет закреплено на бумаге, мы возьмемся работать над промежуточным поединком, который проведем в конце июля или в первую неделю августа.

Я хочу, чтобы он бился летом.И я думаю, он тоже этого хочет.И тренер Деррик Джеймс хочет того же.Поэтому нам просто нужно подобрать правильного соперника, потому что это будет самая настоящая подготовка к бою с Уайлдером. Так или иначе, сейчас мой приоритет — закрыть соглашение по бою с Уайлдером. А все дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от этого», — сказал Гирн.

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