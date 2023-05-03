Гвоздик: Я действительно верил, что россияне – наши братья

Полномасштабная война показала, кем на самом деле оказался русский народ. 1 Фото — gettyimages #Александр Гвоздик < Источник - Boxing News.

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик кардинально изменил свое отношение к россиянам.

Об этом рассказал сам боксер.

«Я действительно верил, что россияне &ndash «Наши братья. Да, это все началось еще в 2014 году и продолжается. Я знаю, что это политические моменты, но в наши дни это больше, чем политика. Теперь между этими двумя нациями вражда. Я не знаю, что произойдет в будущем, но» по крайней мере, в ближайшие 50 лет будет вражда, потому что украинцы этого никогда не простят.Для россиян никогда не было проблемой приехать в Украину.Было много машин на российских номерах.И никто их не взрывал.А теперь вдруг появились какие-то нацисты или националисты, где они?Что за дурака?

Возможно, это политика, но это было сделано руками россиян на нашей территории.Они могут говорить что угодно, что они борются с нацистами.Где они видят нацистов?Я всю свою жизнь говорил Я жил в Харькове и путешествовал по Украине, ездил в западные регионы, говорил по-русски, тогда в этих регионах большинство людей говорили. Сейчас, конечно, из-за этой ситуации, даже я пытаюсь говорить по-украински, хотя я и не очень хорошо ею владею. Но я стараюсь. Раньше, если ты приезжал во Львов и говорил по-русски к человеку за прилавком, то тебе отвечали по-русски, даже если этот человек говорит по-украински», — говорит Гвоздик.