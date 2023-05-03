Отец Фьюри: Тайсон не был жадным, потому что Усик стоит 30%

Отец Ф'юри рассказал почему сорвался бой Усик — Ф'юри 425< /span> #Александр Усик Тайсон Фьюри Источник — Чемпион.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) не виноват в срыве боя против Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал отец британца Джон Фьюри.

«Вот что произошло: Усик никогда не хотел сражаться Тайсоном. Он хотел поставить себя выше, говоря что мой сын не согласится на бой. Фюри никого не боится, но это просто бизнес, все, что Тайсон пытался сделать — выжать как можно больше из этой ситуации. ;юри

И он не был жадным, потому что Усик стоит 30%.Позвольте мне сказать кое-что, вы можете сложить их всех, в мешок, потрясти и выбрать одного, кто вам понравится. Они все будут на одном и том же уровне. Тайсон побьет каждого из них», — сказал Джон Фюри.

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