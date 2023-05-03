Отец Фьюри: Уайлдер поднимет Усика в воздух

Отец Ф'юри прокомментировал возможный бой Усик — Уайлдер 365 Фото, Getty Images #Александр Усик Фьюри, #Деонтей Уайлдер, #Джон Фьюри

Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) проигрывает Деонтею Вайлдеру (43-2-1 42 KO)

Таким мнением поделился Джон Ф' юри, отец Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).

«Деонтей Вайлдер — самый опасный. Я терпеть его не могу, но должен сказать, что он наглухо нокаутирует остальных» 2. У них нет никакого шанса.Он поднимет Усика в воздух, как воздушного змея.Уайлдер сделает то же из Джошуа.

Я думаю, они хотят свести Джошуа с Уайлдером, а Усика с Тайсоном.В результате два бойца будут сражаться снова — это Тайсон и Уайлдер.Я не хотел бы снова на это смотреть, потому что видел их бои уже трижды. Но это произойдет в Саудовской Аравии. Деонтей Уайлдер и Тайсон подраются в финале, потому что эти двое стоят особняком», — сказал Фюри-старший.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!