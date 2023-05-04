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Бокс

Ломаченко – Хейни: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона

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Источник — Чемпион.

🇺🇦 Василий
ЛОМАЧЕНКО

🇺🇸 Девин
ХЕЙ /strong>
17 — 2 — 0 РЕКОРД 29 — 0 — 0
35 ВОЗРАСТ 24
170 см РОСТ 175 см
166 РАЗМАХ РУК 180
Шульга СТОЙКА< /td>

Ортодокс
Бой за звание чемпиона мира в легкой — IBF, WBA Super, WBC, WBO

Василий Ломаченко (17-2-0, 11 КО) встретится с абсолютным чемпионом мира, американцем Дэвином Хейни (29-0-0, 15 КО).

12-раундовый поединок за титулы IBF, WBA Super, WBC, WBO, принадлежащие американцу,  в легком весе состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand. Начало боя ориентировочно в 7:00 по киевскому времени.

В настоящее время транслятора в Украине нет. Официальный партнер компании Top Rank медиасервис Megogo принципиально отказался от трансляции боя из-за репутационных потерь, связанных с публичным поведением Ломаченко.

Наш сайт проведет текстовый онлайн боя в этой новости.

Главные факты о бое

  • Состоится утром (7:00 по киевскому времени) 20 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand;
  • На кону будут стоять пояса в легком весе -&nbsp ;IBF, WBA Super, WBC, WBO, принадлежащие американцу;
  • Ориентировочно Хейни получит за бой в десять раз больше Ломаченко: 9 млн против 900 тыс.;
  • Американский боксер является безоговорочным фаворитом у букмекеров. Коэффициенты на победу: 1,4 против 2,7.
Источник: champion.com.ua

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