Бокс
Ломаченко – Хейни: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона
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Источник — Чемпион.
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🇺🇦 Василий
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🇺🇸 Девин
|17 — 2 — 0
|РЕКОРД
|29 — 0 — 0
|35
|ВОЗРАСТ
|24
|170 см
|РОСТ
|175 см
|166
|РАЗМАХ РУК
|180
|Шульга
|СТОЙКА< /td>
|Ортодокс
|Бой за звание чемпиона мира в легкой — IBF, WBA Super, WBC, WBO
Василий Ломаченко (17-2-0, 11 КО) встретится с абсолютным чемпионом мира, американцем Дэвином Хейни (29-0-0, 15 КО).
12-раундовый поединок за титулы IBF, WBA Super, WBC, WBO, принадлежащие американцу, в легком весе состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand. Начало боя ориентировочно в 7:00 по киевскому времени.
В настоящее время транслятора в Украине нет. Официальный партнер компании Top Rank медиасервис Megogo принципиально отказался от трансляции боя из-за репутационных потерь, связанных с публичным поведением Ломаченко.
Наш сайт проведет текстовый онлайн боя в этой новости.
Главные факты о бое
- Состоится утром (7:00 по киевскому времени) 20 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand;
- На кону будут стоять пояса в легком весе -  ;IBF, WBA Super, WBC, WBO, принадлежащие американцу;
- Ориентировочно Хейни получит за бой в десять раз больше Ломаченко: 9 млн против 900 тыс.;
- Американский боксер является безоговорочным фаворитом у букмекеров. Коэффициенты на победу: 1,4 против 2,7.