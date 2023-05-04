Названы гонорары за возможное сражение Усика с Фьюри

Бой может состояться в Саудовской Аравии 314 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — talksport.com.

Стала известна сумма возможных гонораров за бой в Саудовской Аравии между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 KO) и обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри (33- 0-1, 24 KO).

Об этом рассказал журналист talkSPORT Саймон Джордан.

Усик за бой с Фюри получит 60 миллионов фунтов (75 млн долларов). Гонорар Тайсона может составить 90 миллионов фунтов (около 113 млн долларов).

Кроме того, известны суммы, которые будут выплачены Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру, которые также могут провести очный поединок в Саудовской Аравии. Боксеры получат по 30 миллионов фунтов.

Известно, что Skill Challenge Entertainment планирует провести на Ближнем Востоке поединки Усика с Фюри, а также бой двух эксчемпионов – Джошуа и Уайлдера.

Ранее Руис анонсировал бой против Фьюри.