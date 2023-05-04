Отец Фьюри избрал наследника «Цыганского короля»

Джон Ф'юри назвал им'я перспективного супертяжа. 296 Фото — gettyimages # Тайсон Фьюри, #Джон Фьюри Источник — Чемпион.

Американец Джеред Андерсон станет следующим чемпионом мира в супертяжелом весе.

Об этом рассказал Джон Фьюри, отец чемпиона мира в сверхтяжелом весе WBC Тайсона Фьюри, в интервью YouTube -каналу Stamina For Sale.

«Единственный, кому я могу предсказать титул чемпиона мира, когда Тайсон завершит карьеру, – это Джаред Андерсон. Я наблюдал за ним, когда он спарринговал с Тайсоном Видел, как он бился – это следующий большой боксер королевского дивизиона.

Сейчас Андерсон еще 105-килограммовый ребенок, но он каждый раз становится лучше. У него боксерский мозг, он имеет необходимые навыки, он быстрый и смелый. сказал Джон Фьюри.