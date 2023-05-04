Усик отреагировал на обстрел Херсона россиянами

Александр Усик прокомментировал обстрел российскими захватчиками освобожденного ранее Херсона. 221 Фото — gettyimages #Александр Усик «article__source»> Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик отреагировал на обстрел Херсона российскими захватчиками.

Об этом он рассказал в Instagram.

«Мир должен это видеть и знать», — написал Усик.

Накануне российские террористические войска нанесли удар по гражданским объектам города, в результате чего, по последним данным, 23 человека погибли и 46 получили ранения.