Бокс
Гвоздик: Я физически не был готов к бою с Бетербиевым
Украинец рассказал о поражении от Бетербиева Сегодня 15:56 505 0 Источник: — Чемпион.
Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик не был готов к бою с чемпионом WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
Об этом он рассказал порталу Boxing News.
«Я не люблю нести чепуху о других людях, но я считаю, что не был готов к этому бою физически. Тедди Атлас — отличный тренер, но в этом конкретном случае я не был достаточно готов физически. Я знал об этом в тренировочном лагере Это была проблема, которая также повлияла на меня психологически, потому что я знал, что не продержусь до конца. – наши братья
Я не мог изменить свои мысли, я не мог просто поверить, что могу сделать что-то без уверенности, что я могу это сделать в зале перед боем. не могу это сделать в зале, как я могу с этим справиться в ринге, правильно? Так что это, пожалуй, была проблема. Подготовка к этому конкретному поединку не была такой хорошей, как я ожидал», — сказал Гвоздик.
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В 2019-м году Гвоздик досрочно проиграл Бетербиеву и завершил карьеру.
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