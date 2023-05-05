Гвоздик: Я физически не был готов к бою с Бетербиевым

Украинец рассказал о поражении от Бетербиева 505 Источник: — Чемпион.

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик не был готов к бою с чемпионом WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

Об этом он рассказал порталу Boxing News.