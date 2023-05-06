Джервонт приговорен к трем годам условно за аварию

Джервонта будет отбывать наказание в доме своего отца 336 Фото: Getty Images #Джервонта Дэвис

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) получил приговор за совершение ДТП в ноябре 2020 года.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Суд в Балтиморе приговорил боксера к трем годам лишения свободы условно, 90 дней домашнего ареста и 200 часов общественных работ.

Джервонта будет отбывать наказание в доме своего отца и тренера Келвина Форда.

В своем последнем поединке Джервонта нокаутировал Райана Гарсию и защитил титул чемпиона WBA Regular в легком весе.

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