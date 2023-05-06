Гвоздик: Спорт никогда не был вне политики

Александр Гвоздик прокомментировал разграничение спорта и политики 179 Фото — gettyimages #Александр Гвоздик

Источник – Luckypunch.net.

Спорт всегда есть и будет инструментом в политике.

Об этом рассказал бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

«– Спорт вне политики или нет?

–Ну, слушай, сама идея спорта – да, это быть вне политики.Спортсмены, наверное, намерены быть вне политики, но на самом деле, в реальном жизни это не так.

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Спорт всегда был политическим инструментом, инструментом влияния пропаганды, если хочешь, поэтому хотелось бы сказать «да», идея спорта именно такая, но, к сожалению, нет. И никогда не был, — сказал Гвоздик.