Бокс
Канело назвал условие завершения карьеры
Сауль Альварес прокомментировал бой против Джона Райдера Сегодня 17:42 182 0 Фото — gettyimages #Сауль Каннело Альварес
Источник: champion.com.ua
Сауль Альварес прокомментировал бой против Джона Райдера Сегодня 17:42 182 0 Фото — gettyimages #Сауль Каннело Альварес
Сегодня 11:44 323 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22022160fac968832cb4f6fb44e93f0aca.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни Источник —...
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