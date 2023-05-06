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Бокс

Канело назвал условие завершения карьеры

Сауль Альварес прокомментировал бой против Джона Райдера Сегодня 17:42 182 0 Фото — gettyimages #Сауль Каннело Альварес

Источник: champion.com.ua

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