Бокс
Ломаченко — Хейни: все о бое за абсолютного чемпиона мира
Сегодня 11:44 323 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22022160fac968832cb4f6fb44e93f0aca.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник — Чемпион.
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🇺🇸 Девин
|17 — 2 — 0
|РЕКОРД< /strong>
|29 — 0 — 0
|35
|ВОЗРАСТ
|24
|170 см
|РОСТ
|175 см
|166
|РАЗМАХ РУК
|180
|Шульга
|СТОЙКА
|Ортодокс
|Бой за звание чемпиона мира в легкой — IBF, WBA Super, WBC, WBO
Что
12-раундовый Бой за пояса за титулы IBF, WBA Super, WBC, WBO, принадлежащие Хейни, в легком весе (61,23 кг).< /p>
Где
Арена MGM Grand в Лас-Вегасе, США.< /p>
Когда
В ночь с 20 на 21 мая. Ориентировочное начало — 7:00 по киевскому времени.
Статистика
Василий Ломаченко начнет свой поединок с рекордом в 17 побед, 11 из которых завершились нокаутом, 2 поражений и 0 ничьих.
По статистике, Ломаченко имеет преимущество в силе над Хейни, ведь украинец завершил 65% своих поединков нокаутом, в то время как только 52% побед американца завершились следующим образом.
Девин Хейни младше украинца на 11 лет — ему 24, однако американец имеет преимущество в росте на 2 дюйма (около 5 см). Абсолютный чемпион сразится с Ломаченко с ортодоксальной позиции, в то время как украинец является левшой.
Дэвин — очень опытный боксер, имеющий регулярные поединки. В своем запасе он имеет на 10 встреч больше украинца. Его дебют состоялся в 2015, что на месяц и два года позже Ломаченко (его первый профессиональный поединок состоялся в 2013 году).
Василий Ломаченко в настоящее время занимает 3 место по WBA, 1 за WBC, 1 за WBO, 3 за IBF и 1 за RING в легком весе.
Форма
Хэйни все еще остается непобедимым профессионалом. Свой последний поединок против Джорджа Камбососа 16 октября 2022 года он победил по единогласному решению судей в бою за чемпионство мира в легком весе по версиям IBF, суперлегкого веса по версиям WBA, чемпиона мира в легком весе по версиям WBC и WBO в легком весе на Rod Laver Arena в Мельбурне, Австралия. Этому поединку предшествовала победная встреча в бою за титул чемпиона мира в легком весе по версиям The Ring, WBA в легком весе, IBF в легком весе и WBO в Мельбурне с Джорджем Камбососом, проходившей 5 июня 2022 года и завершившейся единогласным решением судей в пользу американца.
Победой закончился и бой с Джозефом «Джо-Джо» однородным решением судей. Также рефери предпочли Хейни и в поединке с Хорхе Линаресом 29 мая 2021 года за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе на Michelob ULTRA Arena, Лас-Вегас.
И еще в 2020 году Хейни одержал победу над Юриоркисом Гамбоа 7 ноября, также по совместному решению судей. Поединок проходил за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе в отеле и казино Seminole Hard Rock во Флориде.
В свою очередь, украинец победил четырех из пяти своих оппонентов. Свой последний поединок Василий провел 29 октября 2022 года против Джамейна Ортиса, в котором одержал победу в 12-раундовом поединке по единодушному решению рефери.
Этому противостоянию предшествовала победа Ломаченко в бою с Ричардом Комми 11 декабря 2021 года и Массаиоши Накатани 26 июня 2021 года. Встреча с японцем завершилась техническим нокаутом в 9-м раунде. Кроме того, триумфом Василия завершился и поединок против Люка Кампбелла 31 августа 2019 года за титул чемпиона мира по версиям WBA в суперлегком весе, WBC в легком весе, WBO в легком весе.
Активность
В последнее время Девин Хейни выходит на ринг чаще Ломаченко. Последний поединок американца проходил 6 месяцев и 17 дней назад, когда от последнего боя Василия прошло 6 месяцев и 4 дня. Самые свежие 5 поединков Хейни проходили в течение двух лет, 5 месяцев и 26 дней, что в среднем соответствует одному поединку за 6 месяцев. В общей сложности боксер провел 60 раундов, где среднее значение составляет 12 раундов в поединке.
Украинец свои пять последних встреч провел в период трех лет, 8 месяцев и 2 дней, поэтому в среднем он проводил один бой в 8 месяцев и 25 дней. В этих поединках он провел 57 полных раундов, что в среднем составляет 11,4 за один бой. Сколько заработают боксеры
По информации нашего сайта, гонорар Ломаченко составит около 900 тыс. долларов, Хэйни — около 9 млн. Трансляцию можно посмотреть на The ESPN+ PPV, где начало ожидается в 22:00 EST/7:00 вечера по тихоокеанскому стандартному времени. Также будет трансляция карты Sky Sports Action, которая начнется в 1:00 (BTS). Где смотреть прямую онлайн-трансляцию поединка?< /h2> Ни один из украинских телеканалов и ОТТ-сервисов не изъявил желания организовать прямую трансляцию. Официальный партнер компании Top Rank, которую представляет Ломаченко, медиасервис Megogo отказался от трансляции из-за публичного поведения боксера. В США болельщики могут заплатить и смотреть трансляцию Хейни – Ломаченко на ESPN PPV via the ESPN и в их приложении. Это отдельная услуга от обычной ESPN, поэтому вам не обязательно быть абонентом TV или ESPN+, чтобы приобрести карту PPV. Вы можете скачать приложение для ПК, Apple, Android, Fire TV, Roku, вашего Smart TV и многих других. Это будет стоить $59.99 В Великобритании транслировать поединок будет via NowTV. Это позволит вам просматривать Sky Sports boxing карты в их приложении, на основе абонементов на 24 часа, недели или месячной подписки. Вы можете также получить доступ к 11 каналам Sky Sports, за пользование пакетом. Они также предоставляют месячную подписку на телефоне, которая стоит £5.99 и позволит смотреть поединок во время своих дел на ходу. 24 часа на NowTV стоит £11.98, а месяц — £34.99 Подписчики Sky Sports могут смотреть трансляцию Хейни – Ломаченко и все ими представлены карты в приложении via the Sky Go App. Это бесплатная услуга, если вы уже являетесь пользователем Sky Sports TV. Приложение доступно для Apple, Android, Firestick, Roku и игровых консолей. 24 часа на Sky Go стоит £11.98, месяц — £34.99. Фаворитом боя является действующий обладатель поясов Дэвин Хейни. Коэффициент на его победу – 1,4. На победу Ломаченко – 2,7. Ничья – 17,0.
Кто будет транслировать поединок?
Какие ставки букмекеров на бой Хэйни – Ломаченко?
По информации нашего сайта, гонорар Ломаченко составит около 900 тыс. долларов, Хэйни — около 9 млн.
Трансляцию можно посмотреть на The ESPN+ PPV, где начало ожидается в 22:00 EST/7:00 вечера по тихоокеанскому стандартному времени. Также будет трансляция карты Sky Sports Action, которая начнется в 1:00 (BTS). Где смотреть прямую онлайн-трансляцию поединка?< /h2>
Ни один из украинских телеканалов и ОТТ-сервисов не изъявил желания организовать прямую трансляцию. Официальный партнер компании Top Rank, которую представляет Ломаченко, медиасервис Megogo отказался от трансляции из-за публичного поведения боксера.
В США болельщики могут заплатить и смотреть трансляцию Хейни – Ломаченко на ESPN PPV via the ESPN и в их приложении. Это отдельная услуга от обычной ESPN, поэтому вам не обязательно быть абонентом TV или ESPN+, чтобы приобрести карту PPV. Вы можете скачать приложение для ПК, Apple, Android, Fire TV, Roku, вашего Smart TV и многих других.
Это будет стоить $59.99
В Великобритании транслировать поединок будет via NowTV. Это позволит вам просматривать Sky Sports boxing карты в их приложении, на основе абонементов на 24 часа, недели или месячной подписки. Вы можете также получить доступ к 11 каналам Sky Sports, за пользование пакетом. Они также предоставляют месячную подписку на телефоне, которая стоит £5.99 и позволит смотреть поединок во время своих дел на ходу.
24 часа на NowTV стоит £11.98, а месяц — £34.99
Подписчики Sky Sports могут смотреть трансляцию Хейни – Ломаченко и все ими представлены карты в приложении via the Sky Go App. Это бесплатная услуга, если вы уже являетесь пользователем Sky Sports TV. Приложение доступно для Apple, Android, Firestick, Roku и игровых консолей.
24 часа на Sky Go стоит £11.98, месяц — £34.99.
Фаворитом боя является действующий обладатель поясов Дэвин Хейни. Коэффициент на его победу – 1,4. На победу Ломаченко – 2,7. Ничья – 17,0.