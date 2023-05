Ломаченко — Хейни: все о бое за абсолютного чемпиона мира

323 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22022160fac968832cb4f6fb44e93f0aca.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Чемпион.

17 — 2 — 0 РЕКОРД< /strong> 29 — 0 — 0 35 ВОЗРАСТ 24 170 см РОСТ 175 см 166 РАЗМАХ РУК 180 Шульга СТОЙКА Ортодокс Бой за звание чемпиона мира в легкой — IBF, WBA Super, WBC, WBO

Что

12-раундовый Бой за пояса за титулы IBF, WBA Super, WBC, WBO, принадлежащие Хейни, в легком весе (61,23 кг).< /p>

Где

Арена MGM Grand в Лас-Вегасе, США.< /p>

Когда

В ночь с 20 на 21 мая. Ориентировочное начало — 7:00 по киевскому времени.

Статистика

Василий Ломаченко начнет свой поединок с рекордом в 17 побед, 11 из которых завершились нокаутом, 2 поражений и 0 ничьих.

По статистике, Ломаченко имеет преимущество в силе над Хейни, ведь украинец завершил 65% своих поединков нокаутом, в то время как только 52% побед американца завершились следующим образом.

Девин Хейни младше украинца на 11 лет — ему 24, однако американец имеет преимущество в росте на 2 дюйма (около 5 см). Абсолютный чемпион сразится с Ломаченко с ортодоксальной позиции, в то время как украинец является левшой.

Дэвин — очень опытный боксер, имеющий регулярные поединки. В своем запасе он имеет на 10 встреч больше украинца. Его дебют состоялся в 2015, что на месяц и два года позже Ломаченко (его первый профессиональный поединок состоялся в 2013 году).

Василий Ломаченко в настоящее время занимает 3 место по WBA, 1 за WBC, 1 за WBO, 3 за IBF и 1 за RING в легком весе.

Форма

Хэйни все еще остается непобедимым профессионалом. Свой последний поединок против Джорджа Камбососа 16 октября 2022 года он победил по единогласному решению судей в бою за чемпионство мира в легком весе по версиям IBF, суперлегкого веса по версиям WBA, чемпиона мира в легком весе по версиям WBC и WBO в легком весе на Rod Laver Arena в Мельбурне, Австралия. Этому поединку предшествовала победная встреча в бою за титул чемпиона мира в легком весе по версиям The Ring, WBA в легком весе, IBF в легком весе и WBO в Мельбурне с Джорджем Камбососом, проходившей 5 июня 2022 года и завершившейся единогласным решением судей в пользу американца.

Победой закончился и бой с Джозефом «Джо-Джо» однородным решением судей. Также рефери предпочли Хейни и в поединке с Хорхе Линаресом 29 мая 2021 года за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе на Michelob ULTRA Arena, Лас-Вегас.

И еще в 2020 году Хейни одержал победу над Юриоркисом Гамбоа 7 ноября, также по совместному решению судей. Поединок проходил за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе в отеле и казино Seminole Hard Rock во Флориде.

В свою очередь, украинец победил четырех из пяти своих оппонентов. Свой последний поединок Василий провел 29 октября 2022 года против Джамейна Ортиса, в котором одержал победу в 12-раундовом поединке по единодушному решению рефери.

Этому противостоянию предшествовала победа Ломаченко в бою с Ричардом Комми 11 декабря 2021 года и Массаиоши Накатани 26 июня 2021 года. Встреча с японцем завершилась техническим нокаутом в 9-м раунде. Кроме того, триумфом Василия завершился и поединок против Люка Кампбелла 31 августа 2019 года за титул чемпиона мира по версиям WBA в суперлегком весе, WBC в легком весе, WBO в легком весе.

Активность

В последнее время Девин Хейни выходит на ринг чаще Ломаченко. Последний поединок американца проходил 6 месяцев и 17 дней назад, когда от последнего боя Василия прошло 6 месяцев и 4 дня. Самые свежие 5 поединков Хейни проходили в течение двух лет, 5 месяцев и 26 дней, что в среднем соответствует одному поединку за 6 месяцев. В общей сложности боксер провел 60 раундов, где среднее значение составляет 12 раундов в поединке.