Альвареc: Все знают, что мы хотим реванша с Биволом

Мексиканский боксер высказался о своих планах на будущее 164 Фото Getty Images #Сауль Каннело Альварес

Источник – Чемпион.

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альвареc после победы над Джоном Райдером хочет провести бой-реванш с представителем страны-террориста Дмитрием Биволом.< /p>

Об этом заявил сам боксер.

🗣️ «This was historic! I'm happy with the fight… John is a very strong fighter. We want Bivol, same rules and terms!» — @Canelo #CaneloRyder | @DAZNBoxing pic.twitter.com/6YuNmgmdRK

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 7, 2023