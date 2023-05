Альварес – Райдер: видеообзор боя

333 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/222ecb13bf37634a52adb06966658aa752.jpg" /> Фото Getty Images #Сауль Каннело Альварес

Источник — Чемп

Мексиканский боксер Сауль Альварес (58–2–2,39 КО) по очкам победил британца Джона Райдера (32–5, 18 KO).

Впервые за 11 последних лет Альварес провел бой на родине и защитил все 4 пояса абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Both me gave it there all … what a fight! 🔥#CaneloRyder pic.twitter.com/HwozVD4nW7

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2023