Украинский боксер одержал досрочную победу #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) одолел латвийца Ричарда Болотникса (19-7-1) 8 КО).Гвоздик остановил своего латвийского соперника в шестом раунде. Украинский боксер сумел ошеломить оппонента, после чего бросился добивать. Болотник взял колено, поднялся, но не убедил рефери, что сможет продолжать, после чего тот решил остановить бой. Gvozdyk gets KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder является LIVE на DAZN PPV в США и Канаде и имеется как часть вашей регулярной подписки в выбранных местах. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023