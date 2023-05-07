Гвоздик: Важный шаг сделан, жду новых вызовов в будущем

411 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/224dcb855398aee9f7d24f5130b5cb1c50.jpg" /> Фото Getty Images #Александр Гвоздик

Источник — Чемп

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) после победы над латвийцем Ричардсом Болотниксом (19-7-1, 8 КО) ждет на новые вызовы в будущем.

Об этом заявил сам боксер.

» Чудесное чувство снова почувствовать себя в обойме, спасибо команде и моим ребятам, которые прилетели меня поддержать. Важный шаг сделан, жду новых вызовов в будущем», — отметил Гвоздик.

Сообщение, распространенное Alex Gvozdyk (@alex_gvozdyk)