Канело легко разобрался с Райдером. ВИДЕО

В ночь с 6 на 7 мая в мексиканской Гвадалахаре Сауль Альварес (58–2–2, 39 КО) победил британца Джона Райдера (32–5, 18 KO).

Впервые за 11 последних лет Альварес провел бой на родине. Сам поединок прошел под диктовку Альвареса. Райдер пытался работать вторым номером, но удавалось проводить контратаки лишь изредка.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Канело по очкам (120–107, 118–109, 118–109). Это 59-я победа мексиканца в карьере.

Отметим, после победы Сауля вечер бокса завершилось большим фейерверком.