Ломаченко — Хейни: онлайн-трансляция — LIVE

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Источник — Чемпион.

В ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене&MGM Grand состоится чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни. Ориентировочное начало в 7:00 по киевскому времени.

В настоящее время ни один из украинских телеканалов и медиасервисов не анонсировал прямую трансляцию. Детальнее — ЗДЕСЬ.

Смотрите онлайн поединка в прямом эфире на нашем сайте — плеер будет доступен в этой новости за час до начала боя. Также наш сайт будет вести текстовую трансляцию чемпионского боя.

Все о бое читайте ЗДЕСЬ.