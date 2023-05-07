Бокс
Мартинес нокаутировал Батисту и защитил чемпионский титул
Мексиканский боец завершил поединок досрочной победой Сегодня 12:54 314 Фото Getty Images
Источник — Чемпион.
Чемпион по версии WBC в самом легком весе мексиканец Хулио Сесар Мартинес (20-2, 15 КО) провел успешную защиту титула, одержав досрочную победу над панамцем Роналом Батистой -3, 9 КО).
В седьмом раунде Батиста все же оказался на конвасе, но рефери нокдаун не засчитал.
Развязка поединка наступила в 11-м раунде, когда Мартинес ошеломил оппонента, зажал его у канатов и начал добивать, после чего рефери остановил бой.
Julio Cesar Martinez STOPS Ronal Rolando Batista с большой flurry of punches. 👊💥#CaneloRyder является LIVE на DAZN PPV в США и Канаде и имеется как часть вашей регулярной подписки в выбранных местах. pic.twitter.com/xa5x1mD0Ls
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2023