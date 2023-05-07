Мартинес нокаутировал Батисту и защитил чемпионский титул

Мексиканский боец ​​завершил поединок досрочной победой 314 Фото Getty Images

Источник — Чемпион.

Чемпион по версии WBC в самом легком весе мексиканец Хулио Сесар Мартинес (20-2, 15 КО) провел успешную защиту титула, одержав досрочную победу над панамцем Роналом Батистой -3, 9 КО).

В седьмом раунде Батиста все же оказался на конвасе, но рефери нокдаун не засчитал.

Развязка поединка наступила в 11-м раунде, когда Мартинес ошеломил оппонента, зажал его у канатов и начал добивать, после чего рефери остановил бой.