Шакур посетит бой Ломаченко — Хейни

273 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/229214f8c48d3adb82a167e806b11715db.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Боб Арум, #Девин Хейни

Джерело Reporter Live.

Бывший чемпион Шакур Стивенсон посетит бой между абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни и эксчемпионом Василием Ломаченко.

Об этом сообщает Top Rank Боб Арум.

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«Шакур приедет в Вегас на следующих выходных на бой Хейни-Ломаченко, и мы поговорим с ним и его менеджментом», — сказал Арум.