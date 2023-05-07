#Василий Ломаченко, #Боб Арум, #Девин Хейни Джерело Reporter Live. Бывший чемпион Шакур Стивенсон посетит бой между абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни и эксчемпионом Василием Ломаченко. Об этом сообщает Top Rank Боб Арум. Актуально: Ломаченко — Хейни: онлайн-трансляция — LIVE «Шакур приедет в Вегас на следующих выходных […]" /> #Василий Ломаченко, #Боб Арум, #Девин Хейни Джерело Reporter Live. Бывший чемпион Шакур Стивенсон посетит бой между абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни и эксчемпионом Василием Ломаченко. Об этом сообщает Top Rank Боб Арум. Актуально: Ломаченко — Хейни: онлайн-трансляция — LIVE «Шакур приедет в Вегас на следующих выходных […]"> Шакур посетит бой Ломаченко - Хейни
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Бокс

Шакур посетит бой Ломаченко — Хейни

Сегодня 15:40 273 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/229214f8c48d3adb82a167e806b11715db.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Боб Арум, #Девин Хейни

Джерело Reporter Live.

Бывший чемпион Шакур Стивенсон посетит бой между абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни и эксчемпионом Василием Ломаченко.

Об этом сообщает Top Rank Боб Арум.

Актуально: Ломаченко — Хейни: онлайн-трансляция — LIVE

«Шакур приедет в Вегас на следующих выходных на бой Хейни-Ломаченко, и мы поговорим с ним и его менеджментом», — сказал Арум.

Бой Хейни — Ломаченко состоится 20 мая.

Источник: champion.com.ua

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