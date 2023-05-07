Стали известны судейские записки боя Канело – Райдер

403 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/221166ec0f74b3c9181f8738ef4ce85053.jpg" /> Фото Getty Images #Сауль Каннело Альварес

Источник — Tribuna.

Опубликованы судейские записки поединка, в котором абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) победил Джона Райдера (32-6 , 18 КО).

Об этом сообщает BoxingScene.

Бой прошел все 12 раундов и завершился победой Канело единогласным решением судей – 120-107, 118-109 и 118-109.

Канадский арбитр Джереми Хейс отдал Саулю все 12 раундов.

Американец Джозеф Паскуале засчитал Райдеру победу в 10-м и 11-м раундах.

Херардо Мартинес предпочел британца в 12-м раунде.