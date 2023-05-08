Альварес решением судей победил Райдера

Соперник абсолютного чемпиона побывал в нокдауне 753 Фото Getty Images #Сауль Каннело Альварес

Абсолютный чемпион суперсреднего веса мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) победил обязательного претендента по линии WBO британца Джона Райдера (32-6, 18 КО).

Поединок стал главным событием вечера бокса на арене Akron Stadium в мексиканском городе Гвадалахара.

В пятом раунде после прямого с правой Райдер оказался в нокдауне. Райдер сумел провести весь бой. Альваресу присудили победу над Райдером единогласным решением со счетом 120-107, 118-109, 118-109.

Отметим, что в андеркарте поединка украинец Александр Гвоздик одолел латвица Ричар.