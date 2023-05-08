Бокс
Гвоздик одержал досрочную победу над Болотниксом
Вчера 08:24 1361 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22f41424afc711d8c7186aa98774ec148c.jpg" /> Фото Getty Images #Александр Гвоздик
Источник — Чемпион.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО), возобновивший карьеру после трехлетнего перерыва, одержал вторую победу по возвращении в ринг .
Украинец одолел латвийца Ричарда Болотникса (19-7-1) 8 К).Альварес — Джон Райдер. 💥#CaneloRyder является LIVE на DAZN PPV в США и Канаде и имеется как часть вашей регулярной подписки в выбранных местах. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023