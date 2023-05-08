Гвоздик одержал досрочную победу над Болотниксом

1361 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22f41424afc711d8c7186aa98774ec148c.jpg" /> Фото Getty Images #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО), возобновивший карьеру после трехлетнего перерыва, одержал вторую победу по возвращении в ринг .

Украинец одолел латвийца Ричарда Болотникса (19-7-1) 8 К).

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— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023