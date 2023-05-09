Атлас: Думаю, что Кроуфорд остановит Спенса в конце боя

Специалист дал прогноз на бой 306 #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд, #Тедди Атлас__ Источник — THE FIGHT.

Возможный бой чемпиона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО) с чемпионом WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО) ) завершится победой Теренса.

Об этом заявил американский тренер Тедди Атлас.

«Я думаю, что Кроуфорд остановит Спенса в конце боя. Поймите меня верно, я люблю Спенса. Он от природы больше парень в полусреднем весе, хороший панчер и имеет олимпийскую родословную. Так что он знает, что делать в техническом плане.

Но, в конце концов, есть одна вещь, которая у Кроуфорда лучше. Это — инстинкты. Вы не можете тренировать инстинкты. Они у вас или есть или их нет. У этого парня есть одни из величайших инстинктов, которые я когда-либо видел», — сказал Атлас.