Бокс
Деревянченко: Хочу нокаутировать Мунгую
Бой состоится 10 июня Сегодня 23:40 99 0< /span> #Сергей Деревянченко
Источник — Boxing Scene
Украинский боксер среднего веса Сергей Дерев’янченко рассчитывает на досрочную победу в бою против мексиканца Хайме Мунгуи.
Об этом заявил сам боксер.
«Мне не нужно решение судей. Я проиграл решением судей Дэниелу Джейкобсу, Головкину и остальным. Это ближний бой. и вы не знаете, кто победит. Я хочу нокаутировать его», — заявил Деревянченко.
Деревниченко проведет свой бой с Мунгуей июня. Сражение запланировано в Калифорнии (США) и состоится на Тойота-Арена. Весь вечер бокса будет транслировать стриминговый сервис DAZN.
Осенью 2021 года Деревянченко планировал бой с Мунгуей и должен был провести торги. Но команда мексиканца отказалась от поединка.
Напомним Деревянченко стал послом благотворительного фонда Kuts Unites Ukrainians.