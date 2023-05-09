Деревянченко: Хочу нокаутировать Мунгую

Бой состоится 10 июня 99

Источник — Boxing Scene

Украинский боксер среднего веса Сергей Дерев’янченко рассчитывает на досрочную победу в бою против мексиканца Хайме Мунгуи.

Об этом заявил сам боксер.

«Мне не нужно решение судей. Я проиграл решением судей Дэниелу Джейкобсу, Головкину и остальным. Это ближний бой. и вы не знаете, кто победит. Я хочу нокаутировать его», — заявил Деревянченко.

Деревниченко проведет свой бой с Мунгуей июня. Сражение запланировано в Калифорнии (США) и состоится на Тойота-Арена. Весь вечер бокса будет транслировать стриминговый сервис DAZN.

Осенью 2021 года Деревянченко планировал бой с Мунгуей и должен был провести торги. Но команда мексиканца отказалась от поединка.

Напомним Деревянченко стал послом благотворительного фонда Kuts Unites Ukrainians.