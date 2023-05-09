Джойс активировал пункт о реванше с Чжиллеем

Адам Морали сообщил, что команда британца активировала пункт о реванше. 178 Фото — gettyimages #Джо Джойс

Источник – isport.ua.

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-0, 14 КО) проведет второй поединок с китайцем Чжаном Чжиллеем (24-1-1, 19 КО).

Об этом рассказал. соучредитель компании S-Jam Boxing Адам Морали.

«Джойс имел право получить матч-реванш в одном из следующих двух боев, но решил провести его сейчас. Думаю, что он выиграл бы поединок, если бы не травмированный глаз Джо набросился бы на него во второй половине поединка, это должна была быть игра из двух таймов, но Джойс травмировался в первом.

Это единственный вариант, который мы сейчас рассматриваем. и идти за титулом», — отметил Морали.