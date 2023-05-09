Бокс
Хейни: Мне не нравится Ломаченко, хочу отправить его на пенсию
Девин Хейни прокомментировал бой с Василием Ломаченко Сегодня 11:10 533 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник: champion.com.ua
Девин Хейни прокомментировал бой с Василием Ломаченко Сегодня 11:10 533 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
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