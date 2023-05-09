#Василий Ломаченко, #Девин Хейни Источник — Boxing Поражение от Теофимо Лопеса пошло на пользу боксеру Василию Ломаченко. Об этом заявил сам боксер с украинским паспортом. «Я ложусь спать и встаю с этой мечтой об абсолютном чемпионстве. Важно то, что случилось в моей жизни в последнее время. Я проиграл […]" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни Источник — Boxing Поражение от Теофимо Лопеса пошло на пользу боксеру Василию Ломаченко. Об этом заявил сам боксер с украинским паспортом. «Я ложусь спать и встаю с этой мечтой об абсолютном чемпионстве. Важно то, что случилось в моей жизни в последнее время. Я проиграл […]"> Ломаченко: Я стал другим человеком, у меня было большое эго
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Ломаченко: Я стал другим человеком, у меня было большое эго

Сегодня 18:41 426 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22482b3d6fc1fd5a543786c315ec55f9e7.jpg" /> #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — Boxing

Поражение от Теофимо Лопеса пошло на пользу боксеру Василию Ломаченко.

Об этом заявил сам боксер с украинским паспортом.

«Я ложусь спать и встаю с этой мечтой об абсолютном чемпионстве. Важно то, что случилось в моей жизни в последнее время. Я проиграл свои три пояса, но выиграл что-то гораздо больше титулов. Все обернулось очень хорошо для меня, сейчас я понимаю это.

Я стал другим человеком. Я хотел завоевать мир, я имел большое эго, но после поражения я начал иначе на себя смотреть», — сказал Ломаченко.

20 мая боксер проведет бой против Дэвина Хейни.< /p> Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг). ) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

Источник: champion.com.ua

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