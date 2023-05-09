Ломаченко о поражении от Лопеса: Я начал новую жизнь

Украинец прокомментировал потерю поясов от Лопеса 305 Фото: Getty Images #Василий Ломаченко, #Теофимо Лопес

Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) изменил мировосприятие после поражения от чемпиона WBO International в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО).

Об этом украинец рассказал Top Rank Boxing.

«Что произошло в моей жизни? Я потерял три пояса, я проиграл бой с Лопесом. Но я выиграл несколько гораздо больше, чем эти три пояса. Для меня это было очень хорошо.Теперь я это понимаю.Сейчас я начал новую жизнь как другой человек.

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Перед этим я был человеком, который хотел покорить мир.Внутри меня мое эго было очень большим.Многие этого не замечали, но после этого поражения я увидел себя.С этого момента я начал меняться. Всему свое время. Возможно, это было не мое время», — сказал Ломаченко.

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоятся чемпионский поединок. strong> в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

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