Спенс назвал фаворита боя Хейни — Ломаченко

Эррол Спенс прокомментировал бой Хейни — Ломаченко 144 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни, #Эррол Спенс

Источник — sport.ua.

Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни(29-0, 15 КО) сможет победить Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом рассказал чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 KO)

«Предпочитаю Хейни. Вы хотите сделать ставку на Ломаченко? Хейни боксирует, он быстр и резок. Я предполагаю, что Девин побьет Лома», – сказал Спенс.

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоятся чемпионский поединок в легкой весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

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