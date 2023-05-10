Черкашин готов провести чемпионский бой

Но Федор пока таких предложений не получал 300 #Федор Черкашин

Источник — vringe. com.

Средневес Федор Черкашин (22-0, 14 KO) готов уже в следующем поединке сражаться за звание чемпиона.

Об этом заявил сам украинский боксер.

«Официально их еще не было. Но если бы предложение было, то я бы сразу его принял . Считаю, что в этом вопросе не стоит ждать какой-то идеальный момент. Так что если предложение поступит, то я его приму», — сказал Черкашин.