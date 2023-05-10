Бокс
Деревянченко: Война на Родине мотивирует меня быть сильным
Украинец рассказал о мотивации сразиться с Хайме Мунгуи Сегодня 21:00 179 0 Фото: Getty Images #Сергей Деревянченко
Источник — xsport.ua.
Украинский боксер среднего веса Сергей Дерев’янченко (14-4, 10 КО) намерен победить бывшего чемпиона мира Хайме Мунгуи (41-0, 33 КО).
Об этом украинец рассказал xsport.ua.
«Мотивация побеждать пока еще больше. Война на Родине мотивирует меня быть сильным. Я горд своим народом, своей страной. Понимая крутость украинцев, я должна быть одним из тех, кто достойно представляет нашу Родину, ведь на меня смотрите весь мир», — сказал Деревянченко.
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