Деревянченко: Война на Родине мотивирует меня быть сильным

Украинец рассказал о мотивации сразиться с Хайме Мунгуи 179 Фото: Getty Images #Сергей Деревянченко

Источник — xsport.ua.

Украинский боксер среднего веса Сергей Дерев’янченко (14-4, 10 КО) намерен победить бывшего чемпиона мира Хайме Мунгуи (41-0, 33 КО).

Об этом украинец рассказал xsport.ua.

«Мотивация побеждать пока еще больше. Война на Родине мотивирует меня быть сильным. Я горд своим народом, своей страной. Понимая крутость украинцев, я должна быть одним из тех, кто достойно представляет нашу Родину, ведь на меня смотрите весь мир», — сказал Деревянченко.