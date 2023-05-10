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Бокс

Кличко показал российскую ракету, сбитую над Киевом

Мэр Киева показал российскую ракету, которую сбили над столицей системой Patriot Сегодня 21:46 481 0 #Виталий Кличко

Источник – Чемпион.

Мэр Киева и эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Виталий Кличко показал российскую ракету, которую сбили украинские военные над столицей Украины.

Об этом сообщает Paul Ronzheimer.

< "С помощью систем Patriot мы смогли показать, что возможно с современными системами защиты. Эта ПВО делает нашу жизнь более безопасной", - сказал Кличко.

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Источник: champion.com.ua

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