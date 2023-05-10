Бокс
Кличко показал российскую ракету, сбитую над Киевом
Мэр Киева показал российскую ракету, которую сбили над столицей системой Patriot Сегодня 21:46 481 0 #Виталий Кличко
Источник – Чемпион.
Мэр Киева и эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Виталий Кличко показал российскую ракету, которую сбили украинские военные над столицей Украины.
Об этом сообщает Paul Ronzheimer.
< "С помощью систем Patriot мы смогли показать, что возможно с современными системами защиты. Эта ПВО делает нашу жизнь более безопасной", - сказал Кличко.
— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 10, 2023
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