Кличко показал российскую ракету, сбитую над Киевом

Мэр Киева показал российскую ракету, которую сбили над столицей системой Patriot 481 #Виталий Кличко

Источник – Чемпион.

Мэр Киева и эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Виталий Кличко показал российскую ракету, которую сбили украинские военные над столицей Украины.

Об этом сообщает Paul Ronzheimer.

< "С помощью систем Patriot мы смогли показать, что возможно с современными системами защиты. Эта ПВО делает нашу жизнь более безопасной", - сказал Кличко.

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 10, 2023

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!