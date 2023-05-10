Ломаченко отказался от боя с Камбососом из-за войны

Ломаченко прокомментировал отказ от боя с Камбососом 747 Фото — gettyimages #Джордж Камбосос, #Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе против Джорджа Камбососа, поскольку стал в защиту своей страны и семьи после вторжения России.

Об этом рассказал сам украинский боксер в документальном фильме Blood, Sweat & Tears: Haney vs Lomachenko.

«Ты ничего не можешь делать, когда война приходит в твою страну и твой дом. Я думаю, что это неправильно. Я просто пытался защищать свою семью, свой дом и нашу страну. Это простое решение для людей, любящих свою страну, свой дом, свою семью и свой народ.Ты не думаешь о четырех поясах и звании абсолютного чемпиона мира.Нет, ты никогда не думаешь об этом. Сейчас я начал думать о моей семье и детях . Как все сложится, где и кем они будут, когда вырастут? Теперь это одна из моих целей», — сказал Ломаченко.

Отметим, что после вторжения России Ломаченко вступил в ряды терробороны .

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни.

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