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Лопес: Ломаченко победит Хейни благодаря своему IQ

Теофимо Лопес прокомментировал бой Хейни — Ломаченко Сегодня 15:25 243 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Теофимо Лопес, <Девин Источник - boxingscene.com.

Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни(29-0, 15 КО) не сможет победить Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом рассказал бывший абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 КО).

«Я думаю, что Ломаченко выиграет это сражение. Единственная причина, почему я это говорю, это его IQ и умение наносить удары. Он просто утомляет своих соперников.

Несмотря на то, что у Девина есть все условия для победы, ему придется взять на себя обязательства.Ты не можешь просто отсидеться в защите, когда бьешься с Ломой.

Вы не можете работать от защиты с этим бойцом. Вы должны атаковать всеми возможными методами, но я сомневаюсь, что Дэвин на это способен», — сказал Лопес.

Напомним, В ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоится чемпионский поединок в легком весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

Источник: champion.com.ua

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