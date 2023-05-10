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Льюис: К Усику нельзя относиться легкомысленно
Бой Усик — Ф'юри может состояться в конце года Вчера 22:10 265 0 Фото Getty Images #Александр Усик , #Леннокс Льюис
Источник — boxing-social.com.
Возможный бой между обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фюри может завершиться победой украинца.
Об этом заявил бывший чемпион в супертяжелом весе Леннокс Льюис.
«К Усику нельзя относиться легкомысленно. абсолютный чемпион, в сверхтяжелом весе он не проигрывал. Когда он тренируется и боксирует, то включает одновременно и ум и физику. Следовательно, это будет отличный поединок, он не придет туда, чтобы проиграть, он придет туда, чтобы попытаться победить. Он сделает все для победы.
Я думаю, это будет великая битва, потому что Усик будет противостоять 210 -сантиметровому парню, который очень хорошо двигается в ринге. Но я всегда говорю, что хороший большой парень всегда побывает хорошего маленького парня», — сказал Льюис.
Напомним, Skill Challenge Entertainment планирует провести на Ближнем Востоке поединок чемпионов Усик – Фюри и очный бой двух эксчемпионов мира — Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. По словам промоутера Эдди Гирна, сделка может принести боксерам до 400 миллионов долларов, если вечер с двумя топ-поединками удастся организовать.