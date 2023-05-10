Бой Усик — Ф'юри может состояться в конце года 265 Фото Getty Images #Александр Усик , #Леннокс Льюис

Источник — boxing-social.com.

Возможный бой между обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фюри может завершиться победой украинца.

Об этом заявил бывший чемпион в супертяжелом весе Леннокс Льюис.

«К Усику нельзя относиться легкомысленно. абсолютный чемпион, в сверхтяжелом весе он не проигрывал. Когда он тренируется и боксирует, то включает одновременно и ум и физику. Следовательно, это будет отличный поединок, он не придет туда, чтобы проиграть, он придет туда, чтобы попытаться победить. Он сделает все для победы.

Я думаю, это будет великая битва, потому что Усик будет противостоять 210 -сантиметровому парню, который очень хорошо двигается в ринге. Но я всегда говорю, что хороший большой парень всегда побывает хорошего маленького парня», — сказал Льюис.