Фото Getty Images #Сауль Канело Альварес Источник — Чемп Временный чемпион WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) хочет провести бой с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресем (32-6, 18 КО ). Об этом заявил сам боксер. «Давай дадим людям то , что они хотят увидеть», […]" /> Фото Getty Images #Сауль Канело Альварес Источник — Чемп Временный чемпион WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) хочет провести бой с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресем (32-6, 18 КО ). Об этом заявил сам боксер. «Давай дадим людям то , что они хотят увидеть», […]"> Бенавидес вызвал Каннело на бой
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Бенавидес вызвал Каннело на бой

Сегодня 22:55 275 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22459aa69fbed8aec8f9e1bf83158c5147.jpg" /> Фото Getty Images #Сауль Канело Альварес

Источник — Чемп

Временный чемпион WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) хочет провести бой с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресем (32-6, 18 КО ).

Об этом заявил сам боксер.

«Давай дадим людям то , что они хотят увидеть», — написал Бенавидес в своем инстраграмме, затрепетав новость о возможном бое против Канело.

Напомним, что Альварес в своем последнем бою решением судей победил Райдера.

Источник: champion.com.ua

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