Бокс
Бенавидес вызвал Каннело на бой
Сегодня 22:55 275 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22459aa69fbed8aec8f9e1bf83158c5147.jpg" /> Фото Getty Images #Сауль Канело Альварес
Источник — Чемп
Временный чемпион WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) хочет провести бой с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресем (32-6, 18 КО ).
Об этом заявил сам боксер.
«Давай дадим людям то , что они хотят увидеть», — написал Бенавидес в своем инстраграмме, затрепетав новость о возможном бое против Канело.
Напомним, что Альварес в своем последнем бою решением судей победил Райдера.