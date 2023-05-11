Бенавидес вызвал Каннело на бой

275 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22459aa69fbed8aec8f9e1bf83158c5147.jpg" /> Фото Getty Images #Сауль Канело Альварес

Источник — Чемп

Временный чемпион WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) хочет провести бой с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресем (32-6, 18 КО ).

Об этом заявил сам боксер.

«Давай дадим людям то , что они хотят увидеть», — написал Бенавидес в своем инстраграмме, затрепетав новость о возможном бое против Канело.

Напомним, что Альварес в своем последнем бою решением судей победил Райдера.