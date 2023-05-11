Бывший чемпион мира назвал победителя боя Хейни — Ломаченко

Крис Алгиери прокомментировал бой Хейни — Ломаченко 644 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник – sport.ua.

Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни(29-0, 15 КО) сможет победить Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери (25-4, 9 KO).

«Думаю, Хэйни победит решением. Сомневаюсь, что у него есть сила потрясти или остановить Ломаченко. Лома достаточно умен, чтобы продержаться, если не получит рассечения.

Время, молодость и габариты на стороне Хэйни.Он сможет сделать свою работу.У него импульс и это важно.Ломаченко, несмотря на большой опыт, должен многое доказать, и он это делал неоднократно.

Лома долгое время шел к этому титулу абсолюта и заслуживает его, но я считаю, что Хэйни победит решением судей», – сказал Алгиери.