Бокс
Бывший чемпион мира назвал победителя боя Хейни — Ломаченко
Крис Алгиери прокомментировал бой Хейни — Ломаченко Сегодня 14:38 644 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник – sport.ua.
Чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни(29-0, 15 КО) сможет победить Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).
Об этом рассказал бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери (25-4, 9 KO).
«Думаю, Хэйни победит решением. Сомневаюсь, что у него есть сила потрясти или остановить Ломаченко. Лома достаточно умен, чтобы продержаться, если не получит рассечения.
Время, молодость и габариты на стороне Хэйни.Он сможет сделать свою работу.У него импульс и это важно.Ломаченко, несмотря на большой опыт, должен многое доказать, и он это делал неоднократно.
Лома долгое время шел к этому титулу абсолюта и заслуживает его, но я считаю, что Хэйни победит решением судей», – сказал Алгиери.
Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоятся чемпионский поединок в легкой весе (61,23 кг) между Василием Ломаченко и Девином Хейни.
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