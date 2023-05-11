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Стивенсон: Я готов прямо сейчас подраться с Джервонтой Дэвисом
Боксер стремится к этому бою Сегодня 20:39 185 0< /span> #Шакур Стивенсон, #Джервонта Дэвис
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон готов подраться с Джервонтой Дэвисом.
Об этом заявил сам Шакур.
«Я готов прямо сейчас подраться с ним. Но думаю, все зависит от того, хочет ли он этого боя. Он — дойная корова, он — сторона «А». Он как Флойд Мейвезер, который может выбрать себе любого соперника в любое время.
Сейчас он имеет такой рычаг, так что все зависит от него. Ничего, кроме уважения к тому, что он только что сделал, я не чувствую», — сказал Стивенсон.
Ранее Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) получил приговор за совершение ДТП в ноябре 2020 года.