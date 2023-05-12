Бокс
Беринчик отказался от боя с итальянцем и сделал пояс EBU вакантным
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Источник — Tribuna.com.
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) сделал вакантным титул EBU.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Ему назначили. провести защиту против итальянца Эмилиано Марсили (42-0-1, 16 КО). Бой планировали организовать 24 июня в Италии, однако Беринчик отказался от поединка с 46-летним оппонентом. Теперь Марсили найдут другого соперника из рейтинга EBU. Планировали, что Беринчик проведет следующий бой 27 мая, но впоследствии его тренер Егор Голуб сообщил о перенесении поединка на лето.
Последний поединок Денис провел в декабре 2022 года. Тогда он победил Ивана Менди и завоевал пояс EBU.